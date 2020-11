Ottaviano, a “All Together Now” Domenico Iervolino stupisce ed emoziona tutti con “La Sera dei miracoli”

Classe ’97, Domenico è un cantautore moderno, suona vari strumenti tra cui la chitarra e il piano ed ha la fortuna di apparire bene in camera. Non si tratta solo di un bel faccino come alcune malelingue vorrebbero far intendere, Domenico è un artista completo, oltre che essere dotato di una gran bella voce, scrive anche ottime canzoni, fresche, memorabili, orecchiabili ma non per questo prive di significato. Dopo aver partecipato a The Voice of Italy qualche anno fa, il cantautore è ora alla ricerca di un vero e proprio trampolino di lancio per la sua carriera. Domenico, come ha dimostrato anche in altre situazioni passate, è dotato della “sensibilità dell’artista” e l’ha confermato ieri durante l’ennesima esibizione in All Together Now. Il ragazzo ha cantato “La sera dei miracoli” di Lucio Dalla, un masterpiece della musica italiana, tra le più belle mai scritte che avrebbe potuto tramutarsi in un grandissimo scivolone per il cantante ottavianese. Eppure, Domenico ha stupito tutti, dopo anni di sacrificio, di studio, di estrema passione per la musica, quella di ieri è stata una delle più grandi soddisfazioni per il ragazzo. Tutto il Muro si è alzato in piedi dando al ragazzo un bel 100, il massimo. Un cambiamento radicale che ha stupito anche la conduttrice, perché Domenico, nonostante il grande talento naturale che possiede, nelle scorse puntate si era ritrovato addirittura a rischio eliminazione. Palesemente commosso, spaesato dal rumore degli applausi e dall’improvviso risultato ribaltato, Domenico ha emozionato tutti, compreso i giudici che sono stati pienamente in accordo con il voto del Muro, ritrovandosi inaspettatamente in pole position. Mettere tutti d’accordo in programma del genere è davvero difficile, ma lui ci è riuscito con la sua voce, la passione per la musica e la sua grande sensibilità. Rita Pavone e Anna Tatangelo confermano l’emozione e i brividi che hanno provato ascoltandolo, J-Ax ribadisce l’originalità ma soprattutto il rispetto con cui Domenico ha cantato un brano tanto immenso e, nonostante nelle scorse puntate gli avesse consigliato di non lasciare gli studi di ingegneria, anche Francesco Renga è sembrato piacevolmente sorpreso dalle nuove sfumature della sua voce.

Una serata indimenticabile per tutti e, anche se il percorso di un artista è sempre molto lungo e tortuoso, Domenico oggi ci ha insegnato che vivere inseguendo un sogno non è mai un errore.