Orticello delle zucche a Nola e a Casamarciano: area dedicata ai bambini

Un evento adatto a tutta la famiglia, ma soprattutto ai più piccoli, che tutti i giorni, a partire da sabato 22 ottobre e fino a mercoledì 2 novembre, potranno divertirsi, colorare e ritagliare la propria zucca nel corso di laboratori ad hoc.

Tutto pronto a Nola e a Casamarciano per l’orticello delle zucche, la fantastica area a tema Halloween in programma nelle gallerie commerciali HYRIA SPACE e SMART SPACE dell’imprenditrice nolana Maria Grazia Galeotafiore.

Dodici giorni di puro divertimento e creatività con animazione e laboratori dove saranno realizzate le sculture-trofeo che potranno essere portate a casa ed esibite in occasione di Halloween.

Fil orange della manifestazione: la zucca, protagonista indiscussa anche dell’area food, dove sarà possibile degustare tante specialità a tema.

“Divertimento, creatività e spensieratezza le parole d’ordine di questo imperdibile appuntamento – spiega l’imprenditrice Maria Grazia Galeotafiore – Un’occasione per le famiglie ed in particolare per i bambini di avvicinarsi alla festività di Halloween attraverso il suo simbolo universale che è la zucca. Un modo per creare anche una valida alternativa alle tante persone che frequentano le gallerie e dedicarsi con tranquillità allo shopping“.

“Iniziative che si susseguono e che rafforzano il rapporto di amicizia e di fiducia con i clienti – aggiunge Maria Scafuro, top manager aziendale – favorendo nel contempo la creatività dei più piccoli con la partecipazione ai laboratori di intaglio o di pittura. Accanto all’area dedicata – continua – ci si può fermare nell’area ristoro dove c’è un menù a base di zucca, dagli stuzzichini ai primi piatti, pizze e biscotti“.

L’orticello delle zucche è ad ingresso gratuito e segue i seguenti orari: sabato 22 e domenica 23 ottobre intera giornata (10.00/22.00); da lunedì 24 a venerdì 28 ottobre dalle 16.00 alle 22.00; da sabato 29 ottobre a mercoledì 2 novembre intera giornata, dalle 10.00 alle 22.00