Orrore in campagna, trovato carbonizzato in un terreno

Nella giornata di ieri, precisamente in serata, i Carabinieri di Castellammare sono stati allertati presso la zona di Lettere, al confine con Sant’Antonio Abate, a causa di un incendio.

All’arrivo sul posto, però, la macabra scoperta: è stato ritrovato in un fondo agricolo in via San Paolo un cadavere carbonizzato il cui riconoscimento non è ancora certo. Presenti sul corpo della vittima degli evidenti segni di violenza visibili nonostante le gravi ustioni riportate. La salma è stata prontamente trasferita all’obitorio di Castellammare di Stabia per ulteriori accertamenti medico legali dai quali si attendono informazioni certe circa l’identità della vittima e la causa della morte.

Al momento i Carabinieri di Castellammare, coordinati dalla Procura di Torre Annunziata e dal sostituto Procuratore Maria Colangelo, non escludono alcuna ipotesi ma visti i segni di violenza e le gravi ustioni è certamente plausibile l’ipotesi di un omicidio che dovrà essere verificata dagli inquirenti durante le indagini.