Il Consiglio dei Ministri ufficializza la data delle elezioni

Ora si conosce finalmente la data in cui si andrà al voto.

Il Consiglio dei ministri ha ufficializzato le date delle elezioni amministrative: 12 giugno il primo turno, secondo turno il 26 giugno e referendum il 12 giugno. Lo riferisce su twitter il dem Stefano Ceccanti e lo confermano fonti ministeriali.

Nella tornata elettorale del 2022 si sceglieranno nuovi sindaci e consigli comunali in realtà importanti come Somma Vesuviana, Nola ed Acerra, solo per citare alcuni dei Comuni maggiormente sotto la luce dei riflettori.

In totale nella città Metropolitana di Napoli si voterà in 14 Comuni, tra i quali spiccano oltre ai già citati i tre più popolosi: Portici, Pozzuoli e Torre Annunziata.