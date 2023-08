Operazione anticamorra, 9 arresti: estorsione choc al ristoratore di Volla

Personale della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri ha dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, a carico di 9 persone ritenute gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di tentata estorsione, intralcio alla giustizia, detenzione e porto di arma comune da sparo, tutti aggravati dal metodo mafioso e dalla finalità di aver agito per agevolare l’attività e gli scopi di associazioni camorristiche.

In particolare, l’attività di indagine, svolta dalla Compagnia Carabinieri di Torre del Greco e dal Nucleo Investigativo, dalla Tenenza di Cercola, dalla Squadra Mobile di Napoli e dal Commissariato di Ponticelli originava dalla denuncia sporta dal gestore di un ristorante di Volla in seguito a ripetute condotte estorsive che sarebbero state realizzate in suo danno nei mesi di aprile e maggio 2023.

Le condotte illecite sarebbero state realizzate da soggetti che, di volta in volta, avrebbero evocato la loro appartenenza alle associazioni di stampo camorristico Aprea, De Micco-De Martino e Mazzarella, operanti in sinergia tra loro. Il provvedimento eseguito è una misura cautelare, disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione, e i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini e quindi presunte innocenti fino a sentenza definitiva. Tra i destinatari dell’ordinanza ci sono i fratelli Giuseppe e Salvatore De Martino, mentre altri due indagati risultano irreperibili.