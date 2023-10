Operaio muore dopo essere stato colpito da una gru

ACERRA – Nel pomeriggio di venerdì nell’area industriale di Acerra gli agenti di Polizia sono intervenuti per la segnalazione della morte di un uomo.

Si tratta di un 43enne operaio, originario del Marocco: l’uomo era al lavoro per una ditta che effettua smontaggi e sollevamenti. L’incidente è avvenuto in via Pagliarone.

Secondo quanto emerso dalle indagini il giovane sarebbe stato colpito nel corso della giornata di lavoro dal braccio di una gru. Purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare: l’operaio è deceduto sul colpo. Verifiche in atto anche sulla sua posizione lavorativo.