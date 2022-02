Notte di sangue ai baretti: 30enne di Volla ferita da una coltellata

Ieri sera è scoppiata una violenta lite nella zona dei baretti di Napoli in cui sarebbe stata ferita una 30enne che era lì con delle amiche.

Proprio nel pieno della Movida di Napoli, nella rissa avvenuta all’improvviso tra alcune persone, la ragazza sarebbe stata accoltellata per sbaglio ad una gamba, pare infatti che la donna fosse completamente estranea alla vicenda e che si trovasse lì con le amiche, quindi, non coinvolta nei fatti.

La dinamica è ancora poco chiara, non si è ancora capito come né da chi la 30enne di Volla sia stata ferita, i Carabinieri intervenuti sul posto stanno infatti cercando di ricostruire la vicenda partendo proprio dalla testimonianza della ragazza e delle amiche presenti la scorsa sera. La donna sta bene ed è stata dimessa questa mattina dall’ospedale Pellegrini presso cui era stata portata per intervenire sulla ferita con 8 giorni di prognosi. In ogni caso, non è la prima volta che qualcuno venga ferito proprio nel bel mezzo della movida napoletana: coltelli, fendenti di ogni tipo, pistole sono solo alcune delle armi che molte persone portano addosso, basti pensare al tredicenne fermato dai carabinieri qualche giorno fa che aveva una pistola nella cintura.

Uomini e donne di ogni età che, in “caso di bisogno”, si difendono con delle armi detenute illegalmente con il rischio di trasformare, spesso, una semplice lite in una vera e propria tragedia