Fake news esplosiva questo pomeriggio a Nola: stando ad una non meglio precisata ordinanza la città di Nola sarebbe stata dichiarata zona rossa a causa dell’elevato numero di contagi da covid.

La notizia ha cominciato a girare in modo vorticoso su tutte le chat e sui vari canali social, scatenando molta apprensione tra la popolazione. E’ stato lo stesso sindaco di Nola, Gaetano Minieri a smentire direttamente la cosa in serata. L’annuncio del primo cittadino è arrivato a sua volta via social, con un video messaggio, a sua volta divenuto virale in breve tempo. “La notizia – ha detto il sindaco – è stata messa in giro da qualche buontempone che probabilmente non si rende conto della drammaticità del momento, e creare questi allarmismi può essere pericoloso per la tranquillità di tutti quanti noi”. Minieri ha anche annunciato che domani parteciperà ad una riunione con vertici dell’Asl Napoli 3 Sud, per verificare insieme i numeri ed eventuali decisioni da prendere