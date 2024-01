Nola, incappucciati assaltano sala scommesse sulla Nazionale

NOLA – Sono circa le 4 di notte. Arrivano in 4 a bordo di un’auto, tutti incappucciati. Due restano in auto, mentre gli altri si avvicinano ad un’attività commerciale, tirano fuori una cesoia e cominciano a sradicare la saracinesca. Qualcosa però va storto, i due si allontano e fuggono con i complici che li attendevano vicino alla vettura.

Si tratta di un tentativo di furto avvenuto a Nola la notte tra il 22 ed il 23 gennaio scorsi. E’ stato il titolare dell’attività presa di mira, un’agenzia di scommesse Goldbet, a rendere noto l’accaduto rivolgendosi al deputato dell’Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli.

“Dopo non essere riusciti ad aprire un varco, hanno abbandonato l’idea di derubarmi anche perché in quel momento passava un’auto della vigilanza che era stata allertata dato che era scattato l’allarme. Il problema è che qui, in via Nazionale delle Puglie, siamo succubi dei ladri. Qui quasi ogni sera arrivano dei soggetti che si accostano alle auto in sosta, rompono i finestrini e le depredano. ”-ha raccontato l’uomo.

“Interi territori in balia della delinquenza e dei senzalegge. Sembra di fare un ritorno al passato, di rivivere i tempi del Far West. In tema di sicurezza stiamo reggendo e i cittadini sono allo stremo. Ora si deve intervenire. Vogliamo quell’incremento di agenti promesso, e non solo nuovi uomini che sostituiscono quelli andati in pensione, più controllo delle strade e un inasprimento delle pene. ”-ha dichiarato Borrelli.