Riceviamo e pubblichiamo

Si rinnova il parco mezzi del comando dei vigili urbani di Nola che può contare su tre nuove autovetture che vanno ad aggiungersi a quelle già in organico.

Un investimento fortemente voluto dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gaetano Minieri che si inserisce nel piano di ri-sistemazione e potenziamento del riassetto organizzativo degli uffici competenti guidati dal comandante Michele Arvonio.

L’arrivo delle nuove autovetture è soltanto il primo step di un programma articolato che vedrà il corpo di polizia municipale al centro di un vero e proprio rinnovamento, funzionale anche ai futuri provvedimenti che saranno adottati per il miglioramento del piano traffico, il ripristino della ztl nel centro storico e l’istituzione del servizio di car sharing.

“Un riammodernamento necessario – spiega il sindaco Gaetano Minieri – per potenziare la capacità di intervento della polizia locale in città. Anche perché non dimentichiamo che il nostro è un territorio piuttosto vasto che comprende anche le due frazioni di Piazzolla e Polvica dove, attualmente, ci sono appena due auto in dotazione alle rispettive stazioni dei caschi bianchi. È solo il primo di una serie di interventi che metteremo a breve in campo per rendere più efficiente possibile il servizio con la definizione anche di nuovo personale necessario a garantire sicurezza e controllo alla comunità”.