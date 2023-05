Nola, “Impegni della maggioranza non rispettati”: opposizione all’attacco

Barbato, il capo della minoranza, fa il punto sull’attività dell’amministrazione

Nola. Una bocciatura senza appello: è quella che hanno comminato senza mezzi termini gli esponenti dell’opposizione consiliare all’amministrazione di Nola, facendo un bilancio dell’attività del sindaco Carlo Buonauro e dei membri della sua giunta.

A tirare le somme del lavoro svolto fin a questo momento dal primo cittadino e dai suoi collaboratori sono stati gli esponenti del gruppo “Nola Domani”, guidato in particolare da Maurizio Barbato, che alle scorse elezioni è stato candidato alla carica di sindaco della città. Tanti i temi toccati nel corso dell’incontro pubblico organizzato ieri dal gruppo: dal verde pubblico, alle condizioni delle strade dissestate, alla situazione delle frazioni di Piazzolla e Polvica. L’attenzione della minoranza è stata puntata tra le altre cose sulla gestione della gara d’appalto per il rifacimento di Piazza d’Armi. I consiglieri di opposizione infatti hanno puntato il dito contro alcuni dettagli burocratici che secondo loro erano da modificare, e lo hanno fatto notare ai tecnici dell’ente di piazza Giordano Bruno. Più in generale è stato fatto rilevare il mancato rispetto di alcune delle promesse fatte in campagna elettorale.

“Tanti i temi discussi – spiega lo stesso Maurizio Barbato – tra cui le vicende legate al bando di gara di Piazza D’Armi. Di recente è già avvenuta una modifica del bando a seguito delle perplessità espresse dall’opposizione con la conseguente proroga dei termini. Molte altre sono le criticità che ci fanno riflettere e sulle quali è necessario intervenire per tempo al fine di salvaguardare la posizione del comune stesso”. Altri argomenti toccati sono stati quelli del trasporto pubblico e della futura localizzazione dello stadio.