Nola, carica Conte per lo sprint di Buonauro: ambiente e beni culturali per il rilancio

Nola. Bagno di folla ieri mattina a Piazzolla di Nola per il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, che nel suo tour elettorale ha fatto tappa nella popolosa frazione per sostenere la candidatura a sindaco di Carlo Buonauro.

“Il presidente Conte – ha detto Buonauro – è oggi qui a Piazzolla non per una fugace apparizione, ma per testimoniare come possiamo stare tutti insieme con forte entusiasmo per proporre a Nola un cambiamento epico e mettere l‘interesse pubblico davanti a tutto”. Ad accompagnare l’ex premier anche il Ministro degli Esteri Luigi di Maio, già intervenuto alcuni giorni fa ad un’altra manifestazione elettorale a Nola a sostegno di Buonauro.

“Conte – ha aggiunto l’aspirante primo cittadino – incarna la competenza giuridica prestata alla politica, ma incarna anche la possibilità di creare consenso più largo. La nostra coalizione tra partiti e movimenti e liste civiche mira esattamente a quell’obiettivo: concordia tra tutti e concordia anche qui a Nola”.

Numerosi i temi toccati dall’ex premier nel suo breve intervento, dalla vivibilità del territorio, allo sviluppo dei beni culturali della città, fino alla tutela dell’ambiente. “Dobbiamo salvaguardare la salubrità dell’aria – ha detto Conte – per noi e per i cittadini. Perché se i nostri occhi vedono poco, i nostri bronchi invece vedono tutto”.