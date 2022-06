Acerra, Conte fa il pienone: “Con noi non sarete più pattumiera d’Italia”

ACERRA. Piazza Castello gremita ieri sera ad Acerra, per il presidente del M5s Giuseppe Conte. Oltre duemila persone, secondo una stima parziale, hanno raggiunto il centro per l’ex premier, giunto poco dopo le 19 e che ha raggiunto a fatica il palco dove lo attendevano il candidato sindaco della coalizione X Acerra Unita Andrea Piatto e la co-sindaca e capolista del Movimento 5 Stelle Carmela Auriemma. Entrambi hanno fatto un appello a Conte per il voto libero dopo gli accadimenti delle ultime ore.

Ad accompagnare il leader pentastellato, c’era il presidente della Camera dei deputati Roberto Fico, che aveva già presentato i candidati del m5s di Acerra alle prossime amministrative nei giorni scorsi. Con loro anche la vicepresidente del consiglio regionale campano, Valeria Ciarambino.

“Volete investire nella pattumiera d’Italia con l’inceneritore e la sua quarta linea o volete una città dove i vostri figli possono respirare liberamente? Qui ad Acerra avete già dato”. Lo ha detto il presidente del M5s Giuseppe Conte, intervenendo ad un incontro pubblico ad Acerra a sostegno del candidato sindaco Andrea Piatto. Conte ha ricordato che una delle candidate della coalizione, Carmela Auriemma, è stata l’avvocato che “impugnó il decreto Renzi che prevedeva la realizzazione di otto nuovi inceneritori in Italia”. “Ora ci sono anche i soldi del Pnrr e ve li siete guadagnati voi. Quei soldi devono essere spesi per una migliore qualità di vita” .