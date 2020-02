Il giorno 10 Febbraio 2020, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, presso la biblioteca della sede centrale di Via Seminario del Liceo “G. Carducci” di Nola, si terrà la prima prova della 1^ Edizione delle Olimpiadi dello Studente. Si tratta di un concorso scolastico a premi ad iscrizione gratuita, aperto agli studenti delle classi seconde e, nei successivi AA.SS., anche delle classi quarte.

Le O.S. nascono con l’intento di valorizzare l’attività curriculare e con lo scopo precipuo di consolidare e potenziare abilità e contenuti previsti dal proprio indirizzo di studi alla fine del primo e, successivamente, del secondo biennio. Esse si articoleranno in: 1^ prova “Parlateci di…”, 2^ prova “Giochi Carducciani” e 3^ prova “Talento e Festival della persona”. Le singole competizioni avranno come oggetto argomenti trattati in classe e previsti dal PECUP del curriculo di studi; esse saranno valutate da un’apposita giuria costituita da docenti dell’istituto, assieme ad alunni. Ogni squadra avrà un punteggio specifico per ogni prova svolta, e la classifica finale sarà determinata dalla somma dei punteggi ottenuti in ogni singolo segmento di gara.

La prima prova, prevista per il 10 p.v., vedrà coinvolti studenti del secondo anno e consisterà nell’argomentare liberamente, per un tempo di 10 minuti, su un tema sorteggiato dalla squadra stessa (tra quelli precedentemente comunicati ai partecipanti). Si tratterà di argomenti svolti nel corso del primo biennio, afferenti alle seguenti discipline: Italiano, Storia antica, Scienze naturali.

Il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Assunta Compagnone, assieme alla comunità carducciana tutta, confida nella partecipazione da parte della cittadinanza.