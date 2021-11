Niente assistenti sociali e supporto agli alunni disabili, c’è l’interrogazione

Somma Vesuviana, assenza di assistenti sociali e supporto negato agli alunni disabili, interrogazioni di Granato e Rianna

I consiglieri comunali Antonio Granato e Salvatore Rianna hanno affidato ad una interrogazione le preoccupazioni circa il mancato affidamento, per l’anno scolastico 2021/2022, del servizio di assistenza specialistica agli alunni disabili nelle scuole d’infanzia, primaria e secondaria di primo grado dell’Ambito Territoriale 22. L’interrogazione, rivolta al Sindaco e all’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Somma Vesuviana, chiede chiarezza sulla vicenda che sta esasperando moltissime famiglie.

Di seguito le dichiarazioni dei Consiglieri:

“Innumerevoli segnalazioni di genitori invocano spiegazioni e provvedimenti per la mancata partenza del supporto educativo assistenziale necessario ad accrescere l’autonomia e il livello di integrazione degli alunni disabili che, in assenza di tale supporto previsto dalla legge, vivono con le loro famiglie momenti di difficoltà estrema – dicono i Consiglieri Antonio Granato e Salvatore Rianna – dunque abbiamo chiesto spiegazioni affinché ci si dica chiaramente, in Consiglio Comunale, a quale motivazione è ascrivibile il mancato affidamento del servizio e in che tempi si intende procedere per garantire il fondamentale supporto”.

Una seconda interrogazione, che i consiglieri hanno indirizzato ancora al Sindaco e all’Assessore alle Politiche Sociali, riguarda un problema che sta paralizzando numerosi servizi, vale a dire l’assenza di assistenti sociali. “Le figure degli assistenti sociali operanti nei Comuni dell’Ambito Territoriale 22 sono essenziali – dicono Rianna e Granato- e proprio la mancanza di tali figure sta creando notevoli disagi, ecco perché vorremmo che si spiegasse in Consiglio i motivi per cui gli assistenti sociali mancano e si dicesse con chiarezza in che tempi e con quali procedure si intenda provvedere alla riattivazione del servizio, essenziale per tutti i Comuni dell’Ambito”.