Nel Napoletano sospesi 21500 Redditi con un sms: Comuni perdono migliaia di collaboratori

Sono quasi 37.000 gli sms arrivati a famiglie beneficiarie del reddito di cittadinanza in Campania per la sospensione del sussidio a partire da agosto. Secondo quanto si apprende dall’Inps che spiega che in provincia di Napoli gli sms sono stati oltre 21.500. La provincia di Napoli è quella con il maggior numero di sospensioni. (ANSA).

Comune senza collaboratori – “In Comune sono venute oggi decine di persone che chiedevano cosa fare. Sulla porta di ingresso, visto che non riuiscivamo più a lavorare, ho fatto mettere un cartello con il quale diciamo che, al momento, non abbiamo notizie”. A parlare è Giacomo Pirozzi, sindaco di Calvizzano, che segnala il suo personale problema conseguente allo stop del Reddito di cittadinaza: “finora ho impiegato 102 percettori del reddito in vari progetti in favore della comunità. E adesso?” Da oggi anche a Calvizzano sono arrivati i primi messaggi con i quali si annuncia lo stop all’erogazione del sussidio per quelli che non sono over 65 o con minori o portatori di handicap nel nucleo familiare. E quindi con lo stop al sussidio si fermano anche i progetti ai quali i percettori stavano collaborando.

“Devo dire che queste 102 persone – afferma Pirozzi – hanno lavorato molto bene in questi mesi e di sicuro ne sentiremo la loro mancanza”. Il vero nodo, segnala Pirozzi “è che io, come altri sindaci, non ho idea di quante persone potrò utilizzare in futuro. Un’incognita che mi impedisce di pianificare e progettare. E’ per questo che chiediamo, prima possibile, di avere qualche certezza”.