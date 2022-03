Nati per Leggere, sei scuole del Vesuviano nell’edizione 2022

PREMIO NAZIONALE NATI PER LEGGERE 2022

Sei scuole vesuviane parteciperanno all’edizione 2022 del premio nazionale “Nati per Leggere”. Il primo voto può essere già a tre anni: c’è grande emozione e trepidazione nei Punti Lettura e presidi Nati per Leggere e in tante scuole della Campania.

Torna il Premio Nazionale Nati per Leggere!

La RETE Nati per Leggere Campania partecipa al PREMIO NAZIONALE NATI PER LEGGERE, XIII edizione 2022, sezione Crescere.

Nei presidi Nati per Leggere Campania e nelle scuole dell’infanzia e prime classi della primaria che hanno aderito, si sono insediate le giurie composte da bambine, bambini, famiglie, docenti, educatrici ed educatori che, tra febbraio e marzo, dovranno leggere ed esplorare i dieci albi candidati e scegliere il libro più bello dell’anno per la fascia 3/6 anni.

Poter scegliere in maniera autonoma e in segreto (il voto è anonimo!) il libro che è piaciuto di più, dopo aver condiviso il percorso di conoscenza degli albi candidati, per le bambine e i bambini è un’esperienza di cittadinanza attiva fin dall’infanzia, perché non è mai troppo presto per far sentire la propria voce!

Il Premio nazionale Nati per Leggere è stato istituito nel 2009 dalla Regione Piemonte in collaborazione con la Città di Torino, il Salone Internazionale del Libro di Torino, il Coordinamento Nazionale Nati per Leggere e la rivista LiBeR. Ha ricevuto il patrocinio del Centro per il Libro e la Lettura del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, e il patrocinio della sezione italiana IBBY.

Il Premio ha ricevuto inoltre la medaglia della Presidenza della Repubblica Italiana.

La sezione “Crescere con i libri” prevede un premio assegnato direttamente dalle bambine e dai bambini in relazione a un tema specifico. In un primo momento i referenti delle reti partner, con l’ausilio di librai specializzati, bibliotecari e insegnanti scelgono una rosa di dieci finalisti che rappresentano i migliori libri o albi illustrati per la fascia di età 3-6 anni editi in Italia, circolanti e reperibili.

Successivamente in tutte le reti partner si predispongono gruppi di lavoro costituiti da bambine, bambini e adulti di riferimento per preparare gli incontri di presentazione e lettura dei libri stessi. Al termine degli incontri, le piccole lettrici e i piccoli lettori e gli adulti partecipanti sono chiamati ad esprimere la loro preferenza. I voti saranno espressi mediante scheda voto con la raffigurazione delle copertine degli albi illustrati candidati.

Le preferenze raccolte confluiranno con tutte quelle provenienti dalle reti partner, contribuendo così a scegliere tra i finalisti il vincitore. Le realtà che partecipano alla XIII edizione sono le Biblioteche civiche di Torino, il Sistema Bibliotecario dell’Area Metropolitana di Torino (SBAM), il Sistema Bibliotecario del Verbano Cusio-Ossola (VCO), il Coordinamento Nati per Leggere Ovest Ticino, il Sistema bibliotecario interurbano del Sulcis, il Sistema Bibliotecario Urbano di Monza, il Sistema bibliotecario provinciale di Genova, le Biblioteche di Roma, le Biblioteche del Lazio e la Rete Nati per Leggere della Campania.

L’albo vincitore sarà decretato durante l’edizione 2022 del Salone Internazionale del Libro di Torino che si svolgerà a maggio.

Bisognerà saper attendere fino ad allora per scoprire l’albo vincitore!

Bisognerà imparare il valore del tempo lento!

Per questa XIII edizione del Premio il tema scelto è: “ALL’ARIA APERTA: AVVENTURE NELLA NATURA RACCONTATE NEI LIBRI PER BAMBINI E BAMBINE”. Correre, saltare, arrampicarsi su un albero, raggiungere la cima di una montagna, passeggiare in riva al mare o al lago, risalire un fiume, inoltrarsi fra i sentieri di un bosco, oppure (perché no?) perdersi fra le vie di una città: sono tutte azioni che si svolgono all’aria aperta e che consentono di conoscere e di esplorare il mondo.

Il Premio diventa anche uno strumento del Programma Nati per Leggere per creare ulteriori occasioni per promuovere la lettura dialogica in famiglie con bambini in età prescolare e per segnalare la migliore produzione editoriale per bambini e per stimolarne lo sviluppo di proposte di qualità. Il Premio, inoltre, rafforza il lavoro in rete fra volontari del Programma e le diverse professionalità e istituzioni che operano per la promozione della lettura e della salute sul territorio.

A livello territoriale, nella lotta alla povertà educativa, a questi obiettivi si affianca quello fondamentale che concepisce il Premio come strumento di costruzione e/o consolidamento dell’alleanza educativa tra scuole e Rete Nati per Leggere Campania, di promozione del diritto alle storie e del diritto al primo voto, di semina condivisa delle buone pratiche ad alto impatto sul senso di comunità.

Il Premio svolto nelle scuole oltre a supportare la didattica, contribuisce sicuramente a radicare il Programma nelle aree dove sono presenti Punti Lettura e presidi Nati per Leggere e a seminare nei territori in cui non sono presenti (ancora!) presidi NpL.

Le campanelle tintinnano, è ora di leggere insieme… mettiamoci comodi… spegniamo tutti i rumori… occhi, orecchie e cuore spalancato!

Tutte le informazioni sul Premio Nazionale Nati per Leggere 2022 sono pubblicate sul sito

www.natiperleggere.it

Gli albi candidati sono:

Amelia di Cristina Bellemo, Simona Mulazzani, Il Castoro.

Domenica di Fleur Oury, Giralangolo.

Dove crescono gli alberi di Yoon Kang mi, Topipittori

Il tunnel di Anthony Browne, Camelozampa

La bambina e la volpe di Kimiko Amam, Komako Sakai, Kira kira

Se incontrassi un orso di Silvia Borando, Minibombo

Selvaggia di Emily Hughes, Settenove

Su e gù per le montagne di Irene Penazzi, Terre di mezzo

Temporale di Sam Usher, Clichy

Una giornata da indiano di Jean Luc Englebert, Babalibri

Di seguito, l’elenco delle scuole aderenti al Premio dell’Area Vesuviana:

– Secondo Circolo didattico “Don Minzoni” di Somma Vesuviana (plessi Rione Trieste, Don Minzoni)

– I.C. De Filippo – De Ruggiero Brusciano (Plesso Don Milani)

– I.C. “Omero-Mazzini-Don Milani” Pomigliano D’Arco (Plessi Don Milani, Mazzini e F.lli Bandiera)

– Scuola dell’infanzia “La Stellina” di Marigliano

– I. C. “Don Milani-Aliperti” (Plessi Padre Pio,Verna,Rodari)

– Scuola dell’infanzia “La Torre di Babele” di Pollena Trocchia