Nasce Somma Futura: “Le nostre energie verso il centrosinistra”

SOMMA VESUVIANA – Nuovo soggetto politico si affaccia sulla campagna elettorale sommese: si tratta di “Somma Futura” del dott. Peppe Bianco.

La lista “SOMMA FUTURA” riconoscendosi , per ideali e valori, in una aggregazione democratica, progressista e riformista, mette a disposizione, senza pregiudiziali, tutte le proprie energie a favore del tavolo del centro sinistra, apprezzando il percorso fin qui svolto, intendendo partecipare al confronto e all’eventuale condivisione di tutto il processo programmatico, per il bene e per un cambiamento della nostra città.