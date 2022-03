Napoli – Udinese, attaccati alla testa della classifica (la trentanovesima dell’alieno Gennaro)

Ciao, sono il tuo amico Gennaro, scusami per non aver scritto prima, in quest’ultimo periodo sto riflettendo e studiando quanto sta accadendo tra la Russia e l’Ucraina, mi ha preso totalmente, come tutti voi sono preoccupato, spero prevalga il buon senso. Io ho vissuto molte volte situazioni del genere, in pianeti diversi, in contesti sociali e tecnologici diversi. Ma veniamo a noi, e sarò brevissimo.

Il Napoli ospita l’Udinese e sembra essere il Napoli arraffone che perde le opportunità, e infatti va sotto nel primo tempo, che gol di Deulofeu, subisce, rischia, poi sembra riprendersi, e lo fa nella ripresa, ribalta il risultato. Il risolutore è Osimhen, che furia, prima di testa su schema da calcio d’angolo e poi finalizza una combinazione degli esterni destri Politano e Di Lorenzo. Vittoria meritata, e restiamo attaccati alla testa della classifica.

Mentre l’Italia fallisce la seconda qualificazione consecutiva ai mondiali, il campionato prosegue, il Milan continua a guidare. La differenza con gli azzurri è di soli 3 punti, proprio la sconfitta nello scontro diretto. Non si può più sbagliare, la prossima sarà l’Atalanta.