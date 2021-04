Col pareggio contro l’Inter questo Napoli si merita altri complimenti da parte mia, pur non nascondendo il rammarico per quello che questa squadra avrebbe potuto fare.

Il Napoli gioca una buona partita, decide di sfidare i (presunti) più forti a testa alta, con il baricentro alto, con la pressione ai limiti dell’area avversaria. Gattuso è disposto all’uno contro uno in difesa, ai contropiedi interisti. Brava l’ìnter a sfruttare il riferimento Lukaku, fisico e qualità, le skill del belga. La partita alterna momenti buoni per gli azzurri e per gli avversari. Bravo il Napoli quando tiene il pallino, la manovra è sicura. Ma come dicevo, il Napoli rischia troppo. La porta di Meret resiste a due botte ai suoi legni, e il Napoli sfrutta queste note fortunate per segnare il suo gol. Handanovic non tiene una palla, ed è autogol. Bravo il Napoli nella manovra e la pressione offensiva, bravo nel recupero istantaneo, fortunato per il modo in cui arriva il gol del vantaggio. Ma sfortunatamente il Napoli inizia in maniera apatica la seconda frazione e subisce un gol da un fendente di Eriksen. Si alternano occasioni per ambo le parti. Il pareggio è giusto.

Non è l’inaccettabile ingiustizia della partita d’andata, entrambe le squadre giocano la propria partita, tra errori e comportamenti studiati per impensierire gli avversari. Brava l’Inter a sfruttare le sue forze, bravo ad un Napoli che continua lungo la sua striscia positivia. Brava l’Inter, che probabilmente vincerà il campionato (anzi quasi sicuramente), lo fa meritatamente. Ma la partita di oggi dimostra che il Napoli non è inferiore alla squadra di Conte, nonostante i suoi mille difetti caratteriali, tattici e tecnici che ho riportato più volte su queste pagine. Mi dispiace dover constatare che questo Napoli non ha nulla da invidiare all’Inter. Avrebbe potuto fare molto di più, avrebbe potuto giocarsi qualcosa in più….e questi vincono il campionato.