Napoli, apre “Se ti scappa”: il primo WC shop privato

Basta chiedere favori ai bar della zona per andare in bagno, a Napoli nasce il primo WC shop privato dotato di ogni comfort: dal climatizzatore alla musica, assicurando la massima igiene. Si trova in via Atri e si chiama: “Se ti scappa”.

Che cosa fare se ti scappa e ti trovi al centro storico di Napoli? Semplice, ti rechi nel primo wc shop privato della città. L’iniziativa, al quanto singolare, nasce dagli imprenditori Mario e Vincenzo Pesce. Il Wc Shop è in via Atri 32, all’angolo con via dei Tribunali, e risponde ai bisogni di tanti turisti e cittadini. Ma non è un semplice bagno perché come recita l’insegna all’ingresso: “Qui ogni dettaglio è curato con amore perché Napoli è un’esperienza che si vive con intensità”.

Il wc shop, infatti, è dotato di climatizzatore, musica soft e un distributore di prodotti per l’igiene intima. Insomma, andare in bagno in città non è mai stato così rilassante. L’ingresso costa solo un euro.

All’inaugurazione è stato invitato anche il consigliere comunale Luigi Carbone che ha poi commentato con un post sui social: “Non mi era mai capitato di ricevere l’invito all’inaugurazione di un bagno – scrive – eppure sono andato con piacere e curiosità a vedere il primo wc shop aperto a Napoli, nato dall’idea di Vincenzo Pesce e suo figlio Mario.

