Muore in mare dopo caduta dalla barca

BACOLI. Si indaga sul ritrovamento del cadavere di un 44 enne romano con piccoli precedenti alle spalle nelle acque di Baia. Ad intervenire in via Molo di Baia per soccorrere una persona caduta in acqua – e di cui non sono state rese note le generalità – sono stati i carabinieri della stazione di Bacoli.

Il ritrovamento è avvenuto nei pressi di un pontile dove era ormeggiata l’imbarcazione dell’uomo. Per motivi ancora in fase di accertamento il 44enne è morto, verosimilmente per annegamento, dopo essere caduto in acqua dalla sua barca. Il corpo è stato recuperato e sarà sottoposto ad autopsia.

Sul caso indagano Carabinieri e Guardia Costiera di Baia.