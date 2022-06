Muore dopo essere stato travolto dal furgone impazzito: il pirata portato in caserma

Ha seminato il panico con il suo furgone in due comuni della provincia di Napoli, travolgendo tre persone, una delle quali, un uomo di 73 anni, fruttivendolo, Luigi Guadagno, è poi morto in ospedale. Il conducente del mezzo, un 29enne di Volla, Francesco De Luca, bloccato dai Carabinieri, dovrà dare spiegazioni del suo folle comportamento. L’incredibile sequenza del terrore si è consumata rapidamente. L’uomo ha dapprima investito una donna di 40 anni in via Verdi a Volla.

Poi, nel vicino comune di Cercola, ha travolto, in via del Progresso un’altra donna di 47 anni e l’uomo di 71 anni che sarebbe poi spirato per le ferite riportate. I Carabinieri della compagnia di Torre del Greco hanno ritrovato il furgone killer, un Doblo di colore bianco, abbandonato nel Rione De Gasperi nel quartiere di Ponticelli a Napoli. I Carabinieri hanno controllato le immagini delle telecamere di sorveglianza. In un video, diventato poi virale sul web, sono immortalate le fasi della folle corsa e dell’investimento della donna. Poco dopo è scattata la caccia all’uomo. A rendere ancora più drammatica la vicenda, le condizioni dei feriti in un primo momento, secondo quanto era stato comunicato, definite non gravi. I tre sono stati portati all’Ospedale del mare. Le due donne sono rimaste in osservazione. L’uomo, operato e poi trasferito nel reparto di Rianimazione, è deceduto.

L’autore del folle raid è stato portato in caserma a Cercola e dovrà spiegare i motivi dell’incredibile corsa.