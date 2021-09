Muore a 27 anni sulla pista di kart, Saviano in lacrime per Salvatore

Muore a 27 anni sulla pista di kart, Saviano in lacrime per...

Saviano. Una tragedia improvvisa sconvolge la comunità di Saviano. Un ragazzo di 27 anni, Salvatore, è deceduto ieri sulla pista di go-kart di Sarno.

Il giovane ieri sera si stava divertendo sul circuito con alcuni amici quando poco dopo le 22 è stato colpito da malore. Inutili i tentativi di soccorso del 118 di Poggiomarino, intervenuto sul posto: per Salvatore non c’è stato nulla da fare.

A stroncarlo potrebbe stato un arresto cardiaco ma al momento sul decesso sono in corso approfondimenti delle autorità. Resta il dolore immenso di una comunità per una perdita così tragica; una tristezza espressa nelle centinaia di messaggi sulle pagine social, a partire da “Saviano non molla” che ha voluto ricordare Salvatore con una sua immagine felice ed l’unica frase da dire in questo momento: “Non doveva succedere”.