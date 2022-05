Mostra personale dello scultore Giancarlo Ianuario Solaris

Si apre oggi – domenica 29 maggio alle ore 11:00 – nella splendida cornice del museo del Castello Arechi di Salerno la mostra personale dell’artista Giancarlo Ianuario Solaris, dal titolo Ierofania solare.

L’ evento – patrocinato dalla Provincia di Salerno, dalla Libreria Bocca di Milano, dall’Associazione culturale milanese Librerie Storiche d’Italia e dalle Edizioni Gutenberg di Baronissi – sarà aperta al pubblico fino al 29 giugno dal martedì al sabato dalle ore 9,00 alle 17,00 e la domenica dalle ore 9,00 alle 15,00. La presentazione sarà affidata a Giacomo Lodetti dell’antica Libreria Bocca di Milano e presidente dell’Associazione Nazionale delle Librerie storiche d’Italia. Il testo critico, invece, sarà di Franco Bertoni: già esperto delle collezioni moderne e contemporanee presso il MIC (Museo Internazionale delle ceramiche) di Faenza.

L’artista Giancarlo Ianuario, dopo il grande successo ottenuto al Museo Archeologico Provinciale della Lucania Occidentale nella Certosa di San Lorenzo di Padula nel 2019, riproporrà stavolta una serie di opere in terracotta, maiolica a lustro e raku, impreziosite da riflessi straordinari. Solaris, peraltro sociologo, ha tenuto numerosi seminari e lezioni presso la cattedra di antropologia del Dipartimento di scienze sociali dell’Università degli Studi di Napoli. Agli inizi degli anni settanta lavorava come operaio ceramista in alcune fabbriche di Napoli. Insoddisfatto dello stile barocco e di quello classico di Capodimonte, iniziò una sua propria ricerca personale. Oggi, le sue opere sono esposte in numerosi musei italiani. Nel 2017, a Gubbio, ottiene numerosi consensi dalla critica, in particolare per le opere scultoree realizzate con la tecnica a lustro. Attualmente, alcune sue opere fanno parte della collezione permanente del Museo della Maiolica a lustro nella Torre Medievale di Porta Romana a Gubbio. Altre opere, invece, sono esposte nel Museo della ceramica di Villa Guariglia a Vietri sul Mare.