Morto suicida a soli 24 anni, città sotto choc per Giuseppe

Giornate di lutto a Casoria per il suicidio di un ragazzo di 24 anni.

Si chiamava Giuseppe D. il ragazzo di soli 24 anni ritrovato all’esterno della sua abitazione situata in via Mauro De Rosa. Giuseppe è stato trovato privo di vita domenica sera intorno alle 22, a niente sono serviti i soccorsi arrivati sul posto i quali non hanno potuto far altro che costatarne il decesso. I Carabinieri hanno da subito allertato l’autorità giudiziaria e, dopo una primissima ricostruzione, la causa della morte è stata ritrovata proprio nel suicidio. La salma è stata liberata dall’autorità giudiziaria per i funerali.

Lutto per la città di Casoria che perde tragicamente un suo giovane figlio e si stringe in queste ore attorno alla famiglia del ragazzo. Persone umili e benvolute, così come molti hanno descritto i familiari di Giuseppe.

A commentare la drammatica notizia il sindaco di Casoria, Raffaele Bene, che ha voluto esprimere le proprie condoglianze e quelle dell’intera cittadinanza: “Giuseppe era un figlio di Casoria, di quella comunità alla quale ci sentiamo di appartenere sia nei momenti felici che in quelli più duri – ha scritto commosso il primo cittadino – in me in queste ore alberga il dolore del padre di famiglia prima che del sindaco. I motivi che lo hanno spinto a quest’azione saranno per sempre nascosti nell’animo sensibile di un ragazzo unico e lì vanno lasciati. A noi non resta altro da fare che essere vicini alla famiglia con un pensiero, un gesto, una preghiera. Per il loro e il nostro Giuseppe”.