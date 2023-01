XAcerraUnita porta atto per eliminare interessi da multe su tasse comunali, maggioranza non si presenta in Consiglio

ACERRA. Strana assenza della maggioranza alla prima seduta del Consiglio comunale convocato per oggi. Il 3 gennaio, cioè pochi giorni dopo l’entrata in vigore dal 30 dicembre della legge di bilancio, i consiglieri della coalizione “X Acerra Unita” hanno protocollato una proposta di deliberazione che fa indirizzo al Sindaco e alla Giunta comunale di acconsentire lo stralcio interessi e sanzioni dalle cartelle per tributi comunali e contravvenzioni locali affidate all’Agenzia delle Entrate dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, anche per evitare forme di condono previste in altra parte della norma nazionale.

Il 12 gennaio, con delibera di giunta n. 1, l’Amministrazione non ha potuto fare altro che accogliere la proposta della minoranza, sottoponendo al Consiglio comunale l’atto su cui, ovviamente, “non faremo mancare i nostri voti proprio perchè in linea con la nostra iniziativa politico-istituzionale.”

“Resta inspiegabile – fa sapere il gruppo X Acerra Unita in una nota – l’assenza alla prima convocazione della maggioranza con un atteggiamento dilatorio che non incrocia i bisogni della nostra comunità: le cartelle interessate dall’intervento, infatti, sono solo quelle il cui importo non supera singolarmente 1000 euro, cioè cartelle che non riguardano i grandi debitori ma le famiglie. Auspichiamo senso di responsabilità e la necessaria ed utile convergenza in una fase difficile per l’economia locale e per le famiglie, dopo un bilancio di previsione votato dalla maggioranza che prevede l’inasprimento della pressione fiscale.”