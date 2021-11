Misure anti-Covid, agenti nei ristoranti e nei locali acerrani

ACERRA – In corso ad Acerra, nella serata di oggi 6 novembre 2021, servizi straordinari di controllo del territorio, predisposti dal Comando della Polizia municipale di Acerra e delle altre Forze dell’Ordine, nelle attività economiche della città, per vigilare sull’osservanza delle disposizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

In particolare, gli agenti della municipale e le altre forze dell’ordine stanno verificando, a tutela della salute pubblica, il rispetto delle norme anti contagio per contrastare la diffusione del virus, quali norme igieniche e comportamentali, utilizzo dei dispositivi di protezione, distanziamento e contact tracing.

Il Sindaco di Acerra, Raffaele Lettieri, raccomanda ai cittadini “di affidarsi agli esercenti che fanno rispettare tutte le prescrizioni per il contenimento del contagio covid-19, frequentando solo queste attività. Serve ancora responsabilità da parte di tutti. La situazione fa temere un possibile innalzamento della curva epidemiologica, il mancato rispetto delle norme per limitare i numeri di casi positivi sul territorio mette in pericolo la salute di tutti e anche la riapertura delle stesse attività economiche”.