Minore accoltellato nel parcheggio del centro commerciale, si costituisce il responsabile

CASORIA – Il gip presso il Tribunale dei Minorenni di Napoli non ha convalidato il fermo emesso nei confronti del minorenne incensurato che la sera dello scorso 18 settembre ha accoltellato un coetaneo nel parcheggio di un centro commerciale che si trova a Casoria, ma ha comunque disposto nei suoi confronti l’arresto in un istituto per minori.

La vittima, un coetaneo, è attualmente ricoverato in ospedale ma le sue condizioni non destano preoccupazione. Il giovane indagato si consegnato spontaneamente ai carabinieri di Afragola il giorno dopo l’accaduto e, al momento, non trova conferma che l’accoltellamento sia avvenuto durante il tentativo di rapina di uno scooter.

I carabinieri, che stanno indagando per fare luce sulle vicenda, hanno già acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza del luogo dove è avvenuto il fatto e indagato a 360 gradi per accertare cosa sia realmente avvenuto lunedì sera in quel parcheggio.