Riceviamo e pubblichiamo dal Milan Club Marigliano.

“Quest’anno purtroppo a causa dell’emergenza Covid non abbiamo potuto organizzare i dovuti festeggiamenti come da tradizione in citta’ in grande stile ROSSONERO”,

Ma perché il Milan Club Marigliano sta avendo tutto questo successo? Sappiamo che i tifosi rossoneri sono numerosi ma ciò che attira è l’aggregazione che crea il club; quella del club si potrebbe definire una organizzazione vecchio stampo, infatti i soci sono molto uniti e si incontrano una volta a settimana per disputare una partita di calcetto e organizzare tutte le trasferte e le manifestazioni varie.

Nel club sono nate tante amicizie che vanno oltre la passione per il Milan e questo va sottolineato perché l’aggregazione al giorno d’oggi è fondamentale e questo merito va riconosciuto al presidente. “La costanza, la presenza e l’amore per i per i colori rossoneri uniscono i partecipanti e fanno del Milan club Marigliano un fan club sempre più in crescita: un club che, oltre ad organizzare le classiche trasferte, è sempre attivo nell’organizzazione di eventi a sfondo ricreativo e benefico, tant’è che quest’ anno abbiamo anche stretto una collaborazione con la Fondazione Milan” aggiunge Luigi Porciello.

Fondazione Milan è al fianco di tante realtà bisognose sia in Italia sia all’estero. In questi anni, grazie a tutti i donatori e all’impegno delle persone del gruppo AC Milan – Prima Squadra, Glorie e Staff – sono stati raccolti oltre 10 milioni di euro e realizzati più di 160 progetti solidali.

Il campionato straordinariamente prosegue e per la stagione 2020/2021 le iscrizioni al club, presente anche sui social più importanti, sono già aperte.