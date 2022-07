Miasmi a Saviano, cittadini sul piede di guerra: “Non possiamo dormire”

SAVIANO. Il territorio di Saviano è interessato da giorni da una situazione insostenibile a causa di miasmi più volte segnalati alle autorità anche dal tam-tam sui social.

“Noi cittadini, infatti, stiamo respirando un’aria malsana ( probabilmente derivante da rifiuti sversati in maniera incontrollata nelle nostre campagne) , che non ci consente di restare serenamente all’aperto, nè di dormire tranquilli.

Vorrei pertanto, sottolineare che insieme ai miei concittadini siamo preoccupati per i danni che potrebbero derivarne, insieme alle nostre “voci” quella del Sindaco Avv Vincenzo Simonelli , che con l’amministrazione tutta, ha segnalato prontamente l’intervento degli organi competenti. Con la speranza che si possa fare qualcosa per effettuare un controllo sul territorio al fine di determinare e rimuovere le cause di tale allarmante situazione.”