Impianto rifiuti nella zona Asi di Acerra, no del Comune ad Ecodrin: chieste altre indagini

Acerra, Conferenza dei Servizi per Ecodrin. Il Comune esprime parere negativo, accolte le criticità e richiesti ulteriori accertamenti su sottosuolo e idrocarburi

Ecodrin, in Conferenza dei Servizi reiterato il parere negativo del Comune di Acerra. Nella riunione di oggi sono state vagliate le obiezioni e le criticità sollevate dall’Ente comunale di Acerra che ha ottenuto un ulteriore rinvio affinché l’Arpac effettui ulteriori indagini sul sottosuolo e ci sia una verifica sulle criticità sollevate dal Comune di Acerra in merito ai valori di idrocarburi C10-C40.

Nel dettaglio, nel corso della Conferenza dei servizi che si è svolta questa mattina per l’istanza presentata dalla ditta Ecodrin Srl, il Comune di Acerra, nel richiamare tutto quanto già osservato in termini critici nel corso delle precedenti sedute della conferenza di servizi, ed il parere già trasmesso nel 2021, con una nota a firma del Sindaco Tito d’Errico, ha confermato il parere non favorevole al rilascio dell’autorizzazione. Nel documento del primo cittadino d’Errico, infatti, si fa presente che la zona ASI del Comune di Acerra è indicata come “zona rossa” nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali in Campania.

Detto piano contempla l’agglomerato ASI di Acerra come “area vincolata” in cui vige un vincolo cogente di inidoneità alla localizzazione di impianti di recupero, trattamento e smaltimento di rifiuti speciali. L’Ente ha richiesto contestualmente che gli uffici della Regione avviino il procedimento di annullamento in autotutela dei DD nn. 179/2013 e 571/2014 di autorizzazione dell’impianto, richiamando ancora la recente modifica apportata al Regolamento ASI di Napoli approvato con Delibera del Consiglio Generale n. 3 del 01.02.2021 (BURC n. 14 del 08.02.21) che all’art. 7 vieta nell’agglomerato industriale di Acerra il rilascio di autorizzazioni di qualsiasi attività economica di trattamento e smaltimento di rifiuti speciali e pericolosi.