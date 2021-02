Violenza di genere. prova a soffocare la moglie durante una lite. 40enne arrestato dai Carabinieri. Sempre massima l’attenzione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli al fenomeno della violenza di genere.

In questa occasione ad operare sono stati i militari del Nucleo Radiomobile di Napoli, al terzo arresto in pochi giorni per maltrattamenti in famiglia nell’area metropolitana di Napoli. A finire in manette un 40enne di Miano già noto alle ffoo.

Allertati da un familiare, i militari hanno raggiunto l’abitazione e scoperto che il 40enne avesse poco prima picchiato e tentato di soffocare la moglie 37enne. Avrebbe poi scaraventato a terra la suocera che aveva provato a difendere la figlia.

L’uomo è stato tradotto al carcere di Poggioreale.

La vittima, invece, è stata trasportata al ps del Cardarelli e ritenuta guaribile in 21 giorni per varie contusioni, trauma cranico e stress emotivo.