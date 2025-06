Maturità 2025: le tracce della prima prova

E anche quest’anno, per gli studenti dell’ultimo anno di licei e istituti superiori, è arrivato uno dei momenti più temuti dell’intero percorso scolastico: la prima prova dell’esame di maturità.

Come da tradizione, la prima prova è quella di italiano, uguale per tutti gli indirizzi, che apre ufficialmente l’esame e rompe il ghiaccio in vista delle successive. Le tipologie proposte sono tre:

Tipologia A , analisi del testo;

Tipologia B , testo argomentativo;

Tipologia C, tema di attualità.

Per l’analisi del testo, gli autori proposti sono stati Pier Paolo Pasolini, con “Appendice 1 del diario2, e Giuseppe Tomasi di Lampedusa, con “Il Gattopardo”.

Il testo argomentativo ha offerto tre spunti di riflessione:

“Gli anni Trenta, il decennio che sconvolse il mondo” (da un testo di Piers Brendon ),

“Rispetto” è la parola dell’anno (articolo Treccani firmato da Riccardo Maccioni ),

“Un quarto d’era geologica di celebrità” di Telmo Pievani.

I temi di attualità, invece, hanno invitato a riflettere su due argomenti vicini alle nuove generazioni:

i giovani e la speranza , con un riferimento a Paolo Borsellino ,

e l’indignazione che muove i social, dal testo di Anna Meldolesi e Chiara Ialli.

Gli studenti hanno avuto sei ore per completare la prova e non potevano consegnare prima delle 11:30. Domani li attende la seconda prova, diversa per ciascun indirizzo di studio.