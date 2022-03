Materasso prende fuoco, abitazione distrutta dalle fiamme

CASORIA – Ieri sera, poco prima delle 21, a Casoria i Carabinieri, allertati dal 112, sono intervenuti in via Monte Bianco 11 per un incendio in un’abitazione. Per cause ancora in corso di accertamento si era sviluppato un rogo in una stanza al secondo piano di un immobile di proprietà del Comune ma disabitato.

Dai primi accertamenti, ancora al vaglio, pare che le fiamme siano partite da un materasso lì abbandonato. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco. Indagini in corso da parte dei Carabinieri della compagnia di Casoria.