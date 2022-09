Massa di Somma, operatori ecologici in malattia: nuova ditta costretta a prenderli dai rivali

Massa di Somma. È in corso un confronto tra il Comune di Massa Di Somma e l’Azienda Teknoservice S.r.l per la gestione dei servizi di igiene urbana. Infatti, dopo le diverse lamentele ricevute per i ritardi nell’erogazione del servizio di raccolta differenziata, il Comune di Massa di Somma ha chiesto riscontro al gestore per capire la natura di questi disagi.

L’azienda ha ricevuto l’incarico circa un anno e mezzo fa, subentrata alla ditta precedentemente impegnata nella raccolta dei rifiuti presso il Comune di Massa di Somma. Dopo le minacce di pesanti sanzioni giunte dal comune stesso, la Teknoservice ha cercato di fornire spiegazioni in merito a questi rallentamenti. La causa, secondo l’azienda che ha sede a Piossasco (Torino), sarebbe un forte assenteismo tra il personale dell’appalto. Le cifre fornite da Teknoservice riguardano addirittura il 60% degli operai, i quali, ormai da oltre un mese, si alternano giorno per giorno nel mettersi in congedo per malattia.

Sono numeri preoccupanti, che non sembrano rientrare, nemmeno dopo i controlli medici e le visite fiscali. Si tratta di una situazione inusuale e sospetta per l’azienda, la quale sta anche provvedendo ad un miglioramento sull’appalto e sulle norme di gestione del lavoro di raccolta differenziata. Intanto, Teknoservice sta cercando di continuare a garantire il servizio per mezzo di operai assunti in altri cantieri, subendo anche un notevole aggravio di spese. In attesa di poter risolvere il problema, l’azienda si impegna a mettere in atto ogni azione possibile contro qualsiasi atteggiamento doloso da parte dei presunti assenteisti.