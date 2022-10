Maserati da 65mila euro rubata alla società di noleggio del Vesuviano: la trovano in officina

In San Felice a Cancello (CE), i carabinieri della locale Stazione hanno deferito, in stato di libertà per ricettazione, il titolare di una carrozzeria de luogo.

I militari dell’Arma, nel corso del controllo effettuato all’interno dell’officina, hanno rinvenuto una Maserati Levante, di proprietà di una nota società di autonoleggio, il cui furto era stato denunciato il 13 ottobre scorso presso la Stazione Carabinieri di Trecase (NA).

Il ritrovamento della vettura è stato possibile anche grazie alle mirate ricerche effettuate attraverso un avanzato sistema di localizzazione gps.

Il SUV di lusso, del valore di circa 65000,00 euro, è stato sottoposto a sequestro penale e affidato in custodia ad una ditta autorizzata.

Contestualmente sono stati sottoposti a sequestro anche l’autocarrozzeria, vari documenti di circolazione riconducibili ad altri veicoli e alcuni dispositivi satellitari non funzionanti, ivi rinvenuti.