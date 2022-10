Arco Service, parlano i legali dei Domenicani: “Strumentalizzazioni, chiederemo i danni”

Con riferimento all’errato comunicato stampa ( apparso su diversi siti tra i quali il Mediano, riceviamo e pubblichiamo la seguente rettifica stilata dagli avvocati Di Palma/Russo difensori dell’Ente Provincia San Tommaso D’Aquino in Italia precisano quanto segue:

il Tribunale di Nola ha dichiarato la risoluzione contrattuale del contratto di locazione stipulato con la società Arco Service. Tale contratto è stato risolto per la morosità del conduttore pari all’importo di Euro 100.000, circa. Avverso l’intricata sentenza pende giudizio 10/2022 presso la Corte d’Appello di Napoli, la quale non ha accolto la richiesta di sospensiva formulata dall’Arcoservice, ritenendo infondata ogni istanza presentata dalla stessa.

In merito al presunto credito vantato della Arco Service richiesto con il decreto ingiuntivo n.1328 del 2022, lo stesso non è stato reso esecutivo dal Giudice e opposto nei termini e verso il quale pende il Giudizio rg.4962 del 2022 del Tribunale di Nola, si sottolinea che ottenere un decreto ingiuntivo non esecutivo, vuol dire non aver provato l’esistenza del credito che si assume di vantare.

Gli difensori rappresentano inoltre che in data 11 agosto è stata rigettata dal Tribunale di Nola con condanna alle spese la possessoria incardinata dall’Arco Sercive rg 3623 del 2022 in danno dell’Ente. Con tale giudizio l’Arco Service ha tentato maldestramente di assumersi proprietaria di un appezzamento di terreno della Provincia, sulla base di un atto di donazione fatto dalla madre del legale rappresentante della Arcoservice a favore di quest’ultimo. L’atto di donazione è basato su una dichiarazione di usucapione della signora non supportato da alcun titolo giudiziale.

Certi di aver chiarito la strumentalità e pretestuosità delle azioni poste in essere dall’Arcoservice questa difesa fa presente che provvederà a rappresentare agli organi competenti il danno all’immagine che sta subendo con la conseguente richiesta di risarcimento di tutti i danni.