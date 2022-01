Marigliano, tir finisce contro casa: feriti padre e figlio di Sant’Anastasia

MARIGLIANO – Padre e figlio sono rimasti feriti in uno spaventoso incidente avvenuto nella tarda mattinata di oggi in via Ponte dei Cani a Marigliano, lungo la strada che collega Acerra ai paesi dell’area nolana.

Un tir ha invaso la corsia opposta finendo per schiantarsi contro il muro dell’abitazione: a bordo del mezzo pesante c’erano padre e figlio di Sant’Anastasia che sono rimasti feriti anche se soltanto il padre ha avuto bisogno del ricovero in ospedale. La maggiore preoccupazione più grande ha riguardato il più grande che è estratto dalle lamiere cui era ridotto l’abitacolo dai vigili del fuoco dopo un lungo intervento.

I rilievi del caso sul luogo dell’incidente sono stati effettuati dai carabinieri del reparto territoriale di Castello di Cisterna insieme agli agenti del locale comando di polizia locale.

Il conducente si trova ancora ricoverato all’ospedale Cardarelli di Napoli: nell’impatto ha riportato diverse fratture.