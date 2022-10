Marigliano, sprofonda la strada dopo transito tir: sequestrato cantiere

MARIGLIANO – Nella giornata di ieri in via masseria Cola ennesimo sprofondamento della sede stradale con il coinvolgimento di un tir in una voragine aperta di tre metri quadri e lo sfondamento di una parete di recinzione laterale.

Sul posto la polizia locale di Marigliano e i vigili del fuoco ad accertare la responsabilità di quanto accaduto . Successivamente interveniva la direzione dei lavori ed il locale ufficio tecnico.

Non si riuscivano ad allertare gli interventi di somma urgenza attesa la problematica del problema e per la tutela della incolumità pubblica e privata. In considerazione che non si acclarava la causa esatta dello sprofondamento la polizia locale di Marigliano diretta dal comandante Emiliano Nacar decideva in considerazione anche dello stesso sprofondamento nel dicembre 2021 di porre sotto sequestro il cantiere in attesa delle indagini geologiche e di parte .

Stiamo innalzando il livello dei controlli sulla sicurezza dei cantieri, come sottolinea il comandante Nacar: ancora una volta le indagini sono svolte da agenti a carattere stagionale anche neoassunti che non lesinano risorse per assicurare il servizio . Presto e per fine anno con ulteriori assunzioni daremo maggiore controllo ancora.

LE FOTO