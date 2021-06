Dal comune di Marigliano riceviamo e pubblichiamo

Sosta gratis al cimitero: l’amministrazione comunale di Marigliano, guidata dal sindaco Peppe Jossa ha dato il via libera alla modifica del capitolato che regola la sosta a pagamento nelle aree cittadine. Chi si reca sulla tomba dei propri cari non dovrà più pagare alcuna tariffa. Per compensare le mancate entrate diventa a pagamento la sosta di chi il lunedì si reca nell’area del mercato.

Tra le novità introdotte c’è anche la possibilità dell’annullamento della sanzione per ticket scaduto: chi lascia la propria auto parcheggiata più del tempo per il quale ha pagato avrà la possibilità di saldare la differenza se lo sforamento dell’orario non supera un’ora. Basterà recarsi al parchimetro, versare un euro, l’importo cioè richiesto per parcheggiare 60 minuti, e poi recarsi al comando di polizia locale per ottenere l’azzeramento della sanzione. La modifica sarà applicata in via sperimentale per sei mesi.

“Le nuove misure sono state adottate per agevolare i nostri concittadini senza incidere però sulle casse comunali. Eliminare i disagi contemperando ogni esigenza è un nostro dovere e grazie all’efficienza del dirigente della Polizia Locale, il maggiore Emiliano Nacar, che ha immediatamente trovato la soluzione per dare risposte pertinenti alla comunità, siamo riusciti a trasformare velocemente in fatti le indicazioni che abbiamo espresso”, dice il primo cittadino Peppe Jossa.

“Continueremo a lavorare per regolamentare ancor meglio le aree pubbliche riservate alla sosta in modo da facilitare anche gli operatori commerciali ed i residenti”, conclude Jossa.