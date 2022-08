Marigliano, sorpresi dagli agenti mentre vanno a prostitute nelle campagne invase dai rifiuti

Polizia locale di Marigliano: Sequestro siti contaminati Contrasto al racket della prostituzione

MARIGLIANO – È sempre più stringente l’azione della Polizia Locale di Marigliano, guidata dal Comandante Magg. Dott. Emiliano Nacar, che, nel giro di pochi giorni, ha portato alla luce una intensa attività di sversamenti illeciti nel territorio comunale

Il 22 Agosto 2022 il nucleo operativo della Polizia locale era intervenuto in Masseria Verduzio dove aveva scoperto una discarica non autorizzata di rifiuti anche speciali.

In continuità con l’attività di vigilanza e controllo ambientale, finalizzata alla repressione e prevenzione dell’abbandono, deposito e combustione illecita di rifiuti, organizzata e coordinata dal Comandante Nacar, gli Agenti della Locale Polizia hanno operato il quarto sequestro di un’area di circa 100 mq, interessata dallo sversamento illecito di rifiuti urbani e speciali anche di natura pericolosa.

Rifiuti urbani, blocchi in calcestruzzo, laterizi ed altro materiale di risulta di attività edilizia, sacchi grandi di materiale non quantificato, plastica, vetro, alluminio, resti di sfalci di potatura e un cumulo di indumenti usati circondavano un manufatto degradato, coperto con lamiere aggregate in cemento amianto che in più punti si presentava friabile, con conseguente potenziale dispersione di fibre di amianto nell’aria e nel suolo, dovuta ad una lunga esposizione agli agenti atmosferici e al danneggiamento della struttura.

Lo sversamento illecito veniva accertato in un fondo privato ubicato in Via Antica del Bosco, zona periferica del territorio comunale caratterizzata dalla presenza di molteplici coltivazioni agricole.

Considerata l’accessibilità al sito, al fine di ostacolare la perpetrazione dell’illecito sversamento di rifiuti, l’area è stata posta preventivamente sotto sequestro.

Si segnala che la località non era sconosciuta alla Polizia Locale.

Gli Agenti avevano, infatti, scoperto che la suddetta struttura con copertura in amianto veniva utilizzata da una donna, poi allontanata, per l’esercizio del fenomeno della prostituzione.

Nell’ambito della costante attività di controllo e prevenzione di situazioni di degrado sul territorio comunale, incentivata con Ordinanza Sindacale n. 122 del 18.07.2022, la Polizia Locale, in più occasioni, ha scoperto e sanzionato duramente i clienti sorpresi dopo avere effettuato la contrattazione per ottenere prestazioni sessuali.