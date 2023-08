Marigliano, sequestro per le pompe di sollevamento dopo furto da 40mila euro

MARIGLIANO -Furto delle pompe di sollevamento a Marigliano . Convalidato il sequestro

Un danno ingente di circa 40mila euro.

Dalle prime fonti raccolte dalla polizia locale di Marigliano gli investigatori si sono posti alla ricerca di un furgone che e stato captato dalle telecamere del progetto Terra dei Fuochi.

Con un sofisticato software gli agenti hanno visionato tutti i passaggi di quel furgone che dal primo al 8 agosto sono risultati circa 49 e fatti di giorno e di notte per studiare presumibilmente il percorso di fuga e la zona del furto.

Iniziate le indagini venivano convocate il titolare di un azienda e un suo collaboratore.

Le dichiarazioni apparivano subito gracili e false per camuffare il furto e veniva posto alla attenzione degli agenti una scrittura privata di vendita del furgone risultata falsa e posta sotto sequestro. Entrambi venivano denunciato per falsità in scrittura privata e favoreggiamento personale in concorso per procacciarsi una dichiarazione utile per sviare le indagini sul furto.

Il sequestro è del 22.08.2023 n data 23.08.2023 arrivata la convalida della Procura della Repubblica di Nola

Il comandante Nacar esprime soddisfazione per la operazione svolta segno di un passo epocale nel contrasto a questi fenomeni: “Un indagine ancora una volta condotta dagli agenti di polizia locale a tempo determinato”