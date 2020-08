Marigliano, Saverio Lo Sapio: “Le accozzaglie non servono, noi indipendenti”

Riceviamo e pubblichiamo da Saverio Lo Sapio, candidato a sindaco di Marigliano per la lista Oxigeno.

Il movimento politico indipendente ambientalista Oxigeno entra fiducioso nello scenario politico Mariglianese sostenendo la possibilità di una vera Rivoluzione!

Siamo stati consapevoli sin da subito che per riuscirci, parafrasando Falcone, avevamo bisogno di altre gambe per far camminare le nostre idee, per questo abbiamo esortato la popolazione ad inviare la propria candidatura spontanea, così da allontanare le logiche e le scelte clientelari dei due soliti schieramenti che troppo a lungo hanno avuto in mano le sorti della nostra Marigliano.

Oxigeno rappresenta a tutti gli effetti un’avanguardia di lotta pacifica contro ingiustizie e soprusi per tutelare la nostra città, il nostro territorio e per salvaguardare l’Ambiente ed il Futuro!

L’ambizione è quella di essere assolutamente Indipendenti e Liberi da ogni schema antico!

Le “mmescafrancesca” non servono!

Per salvare la città di Marigliano c’è bisogno di interrompere il solito palleggiamento che dura da trent’anni e che ha portato la nostra città sull’orlo del baratro. L’unico rimedio per evitare l’onta dello scioglimento per camorra è il voto a Saverio Lo Sapio e ad Oxigeno!