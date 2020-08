Riceviamo da Marco Sarracino, segretario del Pd di Napoli, e pubblichiamo.

“Come segretario metropolitano del Pd resto dell’avviso che i democratici di Marigliano sono e restano una componente importante delle scelte politiche ed elettorali in vista delle elezioni amministrative di settembre. A tal fine ribadisco che il Pd produrrà il massimo dell’impegno per ripuntare alla guida della città. Noi non abbiamo pregiudiziali e nessuna volontà a voler imporre eventuali candidati alla carica di sindaco. Ma neanche accettare altre candidature, o autocandidature, al di fuori di un dialogo politico o di una idea di città. Per questo riteniamo che la figura di Peppe Jossa possa rappresentare quel profilo istituzionale aperto ed inclusivo di cui in questo momento ha bisogno Marigliano. Le nostre scelte saranno discusse negli organismi preposti con la serietà e responsabilità che ci ha sempre caratterizzati. La segreteria metropolitana, statuto alla mano, è uno di questi. Ovviamente punteremo alla vittoria elettorale coinvolgendo innanzitutto tutti i nostri iscritti, con candidati condivisi e liste visionate con il criterio della legalità e della trasparenza. Il candidato alla carica di sindaco e le liste alleate devono basare l’accordo elettorale sul patto per una città migliore, degna di viverci, lavorare, studiare e divertirsi. Un patto per la legalità e contro il malaffare. Un patto che rivaluti la politica degli ideali e delle appartenenze e che veda nel Pd una forza politica fondamentale per il rilancio e lo sviluppo della città.”