Marigliano, ritorna “Un Boccale di Sofia”: è l’ottava edizione

Marigliano. Riparte “Un Boccale di Sofia”, ciclo di incontri divulgativi e di proiezioni cinematografiche. Per una provincia che ha sete di cultura e di confronto.

Giunto alla sua VIII edizione, il format di respiro nazionale, si svolgerà presso lo Speedy Pub (Corso Vittorio Emanuele III, 227 – Marigliano), a partire da giovedì 19 ottobre.

Il sapere a portata di birra. Incontri divulgativi e proiezioni cinematografiche in luoghi confortevoli e aperti come possono essere i pub.

Il format culturale, ideato dal prof. Francesco Prudente e realizzato dall’Associazione Culturale Oltremarigliano prevede per questa stagione dieci incontri, come base di partenza, diversificati tra proiezioni cinematografiche e conferenze tenute da esperti.

Anche quest’anno, il “Boccale”, vanta il patrocinio dell’Università Federico II di Napoli e dell’Istituto Italiano degli Studi Filosofici.

Il tema, coordinato con il festival tenutosi a giugno, è “La vetrinizzazione: il mondo online”.

“Un titolo suggestivo e accattivante che racchiude il nostro modo di stare al mondo in questi ultimi anni. Ma il fenomeno parte da lontano, dal Settecento quando la comparsa della vetrina ha posto per la prima volta gli esseri umani in una condizione di solitudine di fronte alle merci. La vetrinizzazione partita dalla piccola vetrina del Settecento si è distesa a macchia d’olio ovunque: tutto quanto oggi vive in vetrina. Le persone brandizzano se stesse, ossessionate dal numero di follower che i loro profili digitali riescono a ottenere. Con la conseguenza che la percezione che hanno del loro valore dipende sempre più dai contatti o dagli apprezzamenti raccolti all’interno del mondo digitale”.

Riporta il prof. Prudente ideatore del format.

Qui di seguito riportati gli approfondimenti in grafica. Tutti gli eventi sono gratuiti e privi di prenotazione.