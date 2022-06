Marigliano. È venuto a mancare Dino Molli, già docente di matematica e fisica presso il Liceo C. Colombo e papà del compianto Walter artista di fama nazionale.

Tanti i messaggi di cordoglio e ricordo per la sua bellissima persona. In molti lo ricordano come un uomo pacato, sempre attento e sensibile verso gli altri, deciso ma mai scontroso. Un uomo che nonostante i dolori che la vita gli aveva riservato, non aveva smesso di sorridere.