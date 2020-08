Il cambio della guardia è previsto per domani, martedì 1 settembre, giorno in cui Tania Iasevoli prenderà ufficialmente il posto di Elisa De Luca, dirigente scolastica del Primo Circolo Didattico “G. Siani” per tredici anni.

Questa la lettera con la quale la De Luca salutava la sua scuola lo scorso 25 luglio, alla fine di un ultimo anno faticoso e straordinario, segnato dalla pandemia di Covid-19: “Carissimi, il primo settembre lascerò il I Circolo G. Siani che mi ha vista alla guida per tredici anni. È stata una esperienza unica e irripetibile che mi ha regalato momenti formativi densi di emozioni. Desidero rivolgere a tutti voi un sentito e affettuoso saluto e il mio più alto riconoscimento per il lavoro svolto insieme durante questi anni. Grazie a tutti coloro che, nel rispetto del proprio ruolo e secondo la personale sensibilità, hanno collaborato con me sentendosi parte importante di un sistema che per funzionare ha bisogno del contributo di tutti. Ringrazio i genitori per i sentimenti di stima, di gratitudine, di fiducia e rispetto che mi hanno sempre dimostrato. Un saluto ed un ringraziamento particolare va ai membri del Consiglio di Circolo la cui collaborazione è stata sempre estremamente preziosa. Faccio i miei più cari auguri alla nuova Dirigente Scolastica, prof.ssa Tania Iasevoli, alla quale sono certa non farete mancare il vostro contributo. A tutti, con stima profonda e rinnovata gratitudine, il mio più cordiale saluto”.

Da domani toccherà, dunque, alla prof.ssa Iasevoli, laureata in Conservazione dei Beni Culturali e già dirigente scolastica, prima a Bracigliano e poi a Nola, dove ha guidato il II Circolo Didattico “M. Sanseverino”. Primo nodo da sciogliere, ovviamente, la tanto attesa e discussa ripartenza della scuola in presenza, prevista per il 14 settembre ma già in odore di proroga: si è infatti in attesa di una ordinanza regionale che potrebbe posticipare il ritorno in classe al 24 settembre, dopo le elezioni.