“Via Provinciale Scisciano è la strada che porta alla stazione della Circumvesuviana, all’Istituto Galileo Ferraris di via Settembrini, una strada a scorrimento veloce ma anche una strada con

numerosi nuclei abitativi. A partire dall’angolo di Via Forno Vecchio in direzione Scisciano, questa strada si trova in una situazione di degrado perenne: rifiuti lasciati sul ciglio della strada dove crescono erbacce incolte e invasive. Per non parlare del marciapiede invaso da piante di privati ed erbacce mai tagliate che ne impediscono l’utilizzo.

Bisogna considerare che la strada in questione è a scorrimento veloce (non sono neppure segnalati limiti di velocità), ma alcuni tratti di marciapiede sono praticamente inutilizzabili perché invasi da rami ed erbacce. Questo mette a rischio la sicurezza dei pedoni costretti, in alcuni tratti, a camminare per strada rischiando di essere investiti. Anche l’altro lato della via è impraticabile per gli stessi

motivi.

Le foto in allegato sono una dimostrazione concreta di questa condizione di degrado in cui versa un punto nevralgico di Marigliano. Si spera in una risoluzione definitiva del problema.”