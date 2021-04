Riceviamo e pubblichiamo.

Marigliano, bestiame morto smaltito illegalmente sul ciglio della strada: la scoperta della polizia locale durante un pattugliamento. Si riusciva immediatamente a risalire al lotto di produzione dell’animale.

Non si fermavano davanti a niente pur di scaricare qualsiasi cosa. Anche bestiame non tracciato. Questa l’ultima scoperta scabrosa della polizia locale di Marigliano .

Durante il pattugliamento veniva segnalato un animale morto sul ciglio della strada e prontamente gli agenti si portavano sul posto.

Allertato il servizio veterinario poco tempo faceva comprendere agli agenti che occorreva andare oltre . Difatti si riusciva immediatamente a risalire al lotto di produzione dell’animale che era stato smaltito illegalmente .

Una volta ricostruito il fascicolo, il comandante della municipale apprendeva agevolmente, grazie al nucleo viabilità, che il proprietario del capo di bestiame aveva cercato di smaltire illecitamente l’animale .

Dalle prime indagini ricostruite dagli agenti del comando il proprietario dell’animale non era in grado di dimostrare lo smaltimento dello stesso .

“Devo ancora una volta ringraziare gli agenti a tempo determinato in scadenza al 30/04 per il lavoro investigativo svolto e non semplice. Non escludiamo-conclude il comandante Nacar- il coinvolgimento di fette di uffici pubblici.”

